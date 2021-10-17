"واندا نارا" تنفصل عن إيكاردي وتتهمه بالخيانة

وقالت محطة rmcsport الفرنسية إن هذه الكلمات أثارت الجدل لعدة دقائق؛ لأنها بدت غامضة قبل أن توقف واندا نارا متابعتها لزوجها إيكاردي، وحذفت جميع صورهما معا، وكانت جادة للغاية في هذه التعليقات، مما يؤكد انفصالهما.ولا شك أن إيكاردي قد تورط في علاقة عاطفية مع امرأة أخرى لتثبت خيانته لزوجته واندا نارا، مما يشير إلى وجود أزمة كبيرة بين الزوجين قد انتهت بالانفصال ولو مؤقتا.وواندا نارا وماورو إيكاردي ليسا جديدين على مثل هذه الخلافات التي تتعلق بالخيانة، إذ إنه في الواقع لم تستطع الزوجة السابقة للاعب ماكسي لوبيز مقاومة سحر المهاجم الأرجنتيني، وكانت تلك العائلة قد دمرت بالفعل بسبب الخلافات على أرض الملعب بين اللاعبين.وكانت واندا نارا تتعرض لانتقادات شديدة بسبب انفصالها عن اللاعب الأرجنتيني السابق ماكسي لوبيز قبل سنوات، وزواجها من إيكاردي الذي كانت تربطه علاقة صداقة قوية بلوبيز.وكان ماكسي لوبيز قد أكد من قبل أنه وضع حداً لحالة العداء مع ماورو إيكاردي، قائلا عبر حسابه على إنستغرام: ”لا أكتفي بمسامحة ماورو بل أشكره أيضاً لأنه أبعد واندا عني“، لكن واندا نارا لم تتأخر في الرد على زوجها السابق قائلة: ”الاحترام مثل المال يمكن أن تطلبه لكن الأفضل أن تكسبه“.