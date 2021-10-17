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التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا

رياضة

2021-10-17 | 05:59
التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا
1,326 مشاهدة

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب ”كامب نو“ بصافرة الحكم خيسوس مانزانو في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
 
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم وبي إن سبورتس 4 بصوت المعلق حسن العيدروس.
 
ترتيب الفريقين
يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمة وحيدة.
 
وسجل البارسا بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان 11 هدفاً واستقبل 7 أهداف، وللفريق مباراة مؤجلة ضد إشبيلية، ويعد ممفيس ديباي هداف الفريق برصيد 3 أهداف.
 
ويحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 8 مباريات، وحقق الفريق 3 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.
 
وسجل الخفافيش بقيادة المدرب خوسيه بوردالاس 12 هدفاً واستقبل 8 أهداف، ويعد كارلوس سولير هداف الفريق برصيد 3 أهداف.
 
وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 2 مايو الماضي قد انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 3-2 بالدوري الإسباني بالموسم الماضي.
 
ولم يفز فالنسيا على برشلونة في آخر 6 زيارات إلى ملعب كامب نو منذ فوزه يوم 17 أبريل 2016 بالليغا بنتيجة 2-1.
 
برشلونة.. وتصحيح المسار
يبحث فريق برشلونة عن انطلاقة حقيقية في مشوار الليغا بعد بداية مهزوزة وقبل مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل، بالجولة العاشرة.
 
ويدرك المدرب كومان أهمية مواجهة فالنسيا لاستعادة ثقة الجماهير بعض الشيء قبل الكلاسيكو وتصحيح المسار في مشوار البطولة.
 
وقال كومان في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن فريقه يتطور من مباراة لأخرى كما أنه لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب الليغا رغم اعترافه بسوء البداية.
 
وأكد أنه لا يرد على ما يدور في وسائل الإعلام بشأن مستقبله ويحاول الاحتفاظ بهدوئه والتركيز لتطوير أداء الفريق الكتالوني.
 
ويغيب عن صفوف برشلونة لاعب خط الوسط بيدري ورونالد أراوخو قلب الدفاع بجانب المهاجم مارتن برايثويت بسبب الإصابات.
 
ويعول كومان على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي خط الدفاع جيرارد بيكيه وإريك غارسيا وسيرجي ديست وجوردي ألبا.
 
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره الصاعد جافي وفرانكي دي يونغ مع ثلاثي خط الهجوم ممفيس ديباي وأنسو فاتي ولوك دي يونغ مع احتمالية الظهور الأول للنجم سيرجيو أغويرو.
 
مفاجآت فالنسيا
يتطلع فالنسيا لتحقيق مفاجأة وإسقاط برشلونة في عقر داره واقتناص النقاط الثلاث على حساب العملاق الكتالوني.
 
وتمسك المدرب خوسيه بوردالاس المدير الفني لفريق فالنسيا، بالواقعية في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء مؤكداً أن برشلونة سيبقى ضمن المرشحين للتتويج بلقب الليغا كما أن بدايته الضعيفة في مشوار الدوري لا تعني أن المباراة ستكون سهلة أمامه.
 
ويغيب عن صفوف فالنسيا اللاعب عمر ألديريتي بسبب الإيقاف، ويعتمد فالنسيا على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى جاسبر سيليسين وأمامه رباعي خط الدفاع غابرييل باوليستا ومختار دياخابي وتييري كوريا وتوني لاتو.
 
ويقود خط الوسط هوغو جويامون وبجواره دانييل واس وعلى الأطراف كارلوس سولير وغونزالو جويديس مع ثنائي الهجوم ماكسيمليانو غوميز وهوغو دورو.
 
وقال خالد غنيم، مدرب فريق الشباب الأسبق بنادي رايو فايكانو الإسباني، إن مواجهة برشلونة ضد فالنسيا ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين.
 
وأضاف: ”فالنسيا دائماً رقم صعب على برشلونة ولقاءات الفريقين تتسم بالندية كما أن برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره بعد الأداء الباهت في الفترة الماضية“.
 
وتابع: ”الجولة المقبلة ستشهد الكلاسيكو، وبالتالي سيكون برشلونة بحاجة لاكتساب الثقة وطمأنة جماهيره ولكن بعض الأخطاء الدفاعية بحاجة لإصلاح فوري من كومان“.
 
وأشار إلى أن سرعات سولير وجويديس على الأطراف ستكون سلاح فالنسيا لتنفيذ هجوم معاكس ضد برشلونة.

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