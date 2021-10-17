برشلونة يجهز مفاجأة سارة قبل الكلاسيكو

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد، فإنَّ إدارة برشلونة، تُسرِّع وتيرة مفاوضات التجديد مع أنسو فاتي، لاعب الفريق.وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يهدف لحسم التجديد قبل الكلاسيكو، من أجل منح الجمهور والفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة المهمة.وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، أرسل بعض الشروط التعاقدية إلى خورخي مينديز، وكيل فاتي، كي يدرسها.وقالت إن مينديز التقى والدي فاتي وإخوته، أمس السبت، لمناقشة عرض التجديد مع برشلونة، والخطوات التي يجب اتخاذها.وذكرت أن برشلونة يستطيع تجديد عقد فاتي من طرف واحد لمدة موسمين، لكن مسؤولي البارسا يرون أن اللاعب الشاب يستحق عقدًا جديدًا.