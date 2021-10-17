البايرن يسحق ليفركوزن بخماسية ضمن البوندسليجا

وسجل البايرن خمسة أهداف في الشوط الأول، جاءت على شكل ثنائية مُبكرة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق ٣ و ٣٠ وأتبع توماس مولر بمضاعفة التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة ٣٤ .اكمل الضيوف ثنائية أخرى هذه المرة للجناح سيرج جنابري في الدقيقتين ٣٥ و ٣٧، لينتهي الشوط الأول بواقع 5-0 .فيما سجل ليفركوزن هدف حفظ ماء الوجه عن طريق المتألق باتريك شيك في الدقيقة ٥٥، لينتهي اللقاء بواقع 5-1 .