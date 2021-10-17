توقف مباراة نيوكاسل وتوتنهام بسبب حالة طارئة

وقرر حكم المباراة إيقاف المباراة في الدقيقة 41، وطلب بخروج اللاعبين للوقوف على خط الملعب، بعد أن تعرض أحد الجماهير في مدرجات الملعب، لأزمة قلبية، لضرورة تلقيه للإسعاف، بعدما أخبر ريغيلون حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات، وركض الطاقم الطبي للفريقين تجاه المدرجات.وبحلول الدقيقة 45، قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب ويتجهون إلى غرف تغيير الملابس.وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى، وقاموا بإجراء عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة.يذكر أن وقت توقف المباراة كانت النتيجة تشير إلى تقدم توتنهام بنتيجة (2-1).