بعد فوز فريقه بنتيجة عريضة.. مدرب بايرن ميونخ يتحسر!

لكن ناجلسمان تحسر لعدم تسجيل المزيد من الأهداف، حيث صرح عقب المباراة التي جرت على ملعب (باي أرينا) "كانت أمامنا فرص لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، وأن نحرز الهدف السادس والسابع والثامن".وارتفع رصيد بايرن بهذا الفوز إلى 19 نقطة، في صدارة ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق نقطة على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي تراجع للمركز الثاني.في المقابل، توقف رصيد ليفركوزن، الذي نال خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الثالث.