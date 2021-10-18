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مدرب مانشستر يونايتد ينوي التضحية لإعادة توازن "الشياطين الحمر"

رياضة

2021-10-18 | 02:16
مدرب مانشستر يونايتد ينوي التضحية لإعادة توازن "الشياطين الحمر"
1,648 مشاهدة

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه ربما يضطر إلى إجراء تغييرات خططية لتحسين توازن فريقه ووضع حد للمستوى السيئ بعد الهزيمة 2-4 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي.

ووضعت خسارة يونايتد في ليستر، حدًا لمسيرته الخالية من الهزائم في 29 مباراة خارج الديار في الدوري، وزادت من الضغط على سولسكاير الذي قاد الفريق لتعادل وهزيمتين في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وعلى الرغم من امتلاكه العديد من اللاعبين الكبار في تشكيلته، ومن بينهم كريستيانو رونالدو، وجه مشجعون ومحللون انتقادات إلى المان يونايتد في الأسابيع الأخيرة لافتقاره إلى الهوية.

وأبلغ سولسكاير، هيئة الإذاعة البريطانية "خلال فترة التوقف الدولي، ألقينا نظرة جيدة لمعرفة الخطأ الذي حدث في الآونة الأخيرة".

وتابع "لكننا نحتاج إلى النظر في التكوين الكامل للفريق وتوازنه، ربما يتعين علينا التضحية بشيء ما".

ونوه "في الآونة الأخيرة لم نكن في حالة جيدة، فقدنا الكثير من النقاط وهذا شيء يجب أن ندرسه. قد نضطر إلى التغيير".

ويلتقي يونايتد في مباراته التالية مع أتلانتا في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، وأبدى المدرب ثقته في قدرة لاعبيه على الرد بقوة رغم أنه لا يتوقع مباراة سهلة.
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