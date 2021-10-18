نبأ غير سار لعشاق يوفنتوس

ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن يوفنتوس حصل على نبأ غير سار بشأن الإصابات، بعد تأكد استمرار غياب مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا حتى نهاية الشهر الجاري.وكان ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي، قد صرح قبل يومين بأن باولو ديبالا سيعود خلال فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب ديبالا زادت قليلًا بشكل مفاجئ، ليبتعد عن مباريات حاسمة لفريقه هذا الشهر، أبرزها ضد إنتر ميلان.وأوضحت أن وضع ماتياس دي ليخت ليس خطيرًا، بعد غيابه عن لقاء الأمس ضد روما بسبب إجهاد عضلي.وسيخضع دي ليخت لاختبارات طبية، وقد يشارك مع السيدة العجوز أمام زينيت، بعد غد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.وذكرت أن لاعب الوسط أدريان رابيو لم يتعاف بعد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه سيعود على الأرجح أمام إنتر ميلان، الأسبوع المقبل.