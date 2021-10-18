إنجاز جديد لبنزيما مع ريال مدريد.. تعرف عليه

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التواصل تويتر، فإن بنزيما حصد جائرة أفضل لاعب في صفوف الميرنجي عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي.ونافس بنزيما على الجائزة، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ولاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا، والجناح الإسباني ماركو أسينسيو، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.وشارك بنزيما في 10 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف البطولات، ونجح في إحراز 10 أهداف، ومنح زملاءه 7 تمريرات حاسمة.ويتصدر المهاجم الفرنسي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 9 أهداف.يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر سوسيداد، لكن الميرنجي له مباراة مؤجلة.