انجاز تاريخي.. انس جابر تحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي للتنس

تقدمت اللاعبة التونسية أنس جابر، 6 مراكز دفعة واحدة، في التصنيف العالمي للتنس، الذي صدر اليوم الإثنين، حيث أصبحت تحتل المركز الثامن عالميا، وهو أفضل ترتيب في مسيرتها، وفي تاريخ التنس العربي على مستوى السيدات أو الرجال.





وتتواجد أنس جابر حاليا في روسيا، للمشاركة في بطولة كأس الكريملين والتي تفتتحها بمواجهة الروسية إيكاترينا أليكساندروفا المصنفة 34 عالميا.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي والعالمي للبطلة التونسية، بعد تألقها مؤخرًا في بطولة إنديان ويلز الأمريكية وبلوغها الدور نصف النهائي، لكنها ودعت على يد البطلة باولا بادوسا.وتتواجد أنس جابر حاليا في روسيا، للمشاركة في بطولة كأس الكريملين والتي تفتتحها بمواجهة الروسية إيكاترينا أليكساندروفا المصنفة 34 عالميا.