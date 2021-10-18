"يويفا" يعاقب المنتخب الانجليزي بحرمانه من الجمهور لمباراتين
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن معاقبة المنتخب الانجليزي بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في المنافسات القارية دون جمهور بسبب الشغب خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا في استاد ويمبلي في تموز الماضي.
وقال "يويفا" في بيان له أنه "أوقف تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية بينما غرم الاتحاد الإنجليزي 100 ألف يورو (116020 دولارا).
وشاب النهائي، الذي انتهى بفوز إيطاليا بركلات الترجيح، مواجهات بين الجماهير وعناصر الأمن حول الاستاد، واعتقلت الشرطة البريطانية 49 شخصا وتعرض 19 شرطيا لإصابات.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للاتحاد الإنجليزي اقتحام مشجعين للملعب، وإلقاء مقذوفات، والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني، وإشعال الألعاب النارية.
ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وحصد منتخب الأسود الثلاثة 20 نقطة من 8 مباريات.
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