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السومرية تنشر جدول مباريات الجولة السادسة للدوري الكروي
رياضة
2021-10-18 | 13:43
816 مشاهدة
تنشر وكالة السومرية نيوز، جدول مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ٢٠٢١-٢٠٢٢.
أدناه الجدول:
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