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بنزيما مهدد بالسجن لخمس سنوات

رياضة

2021-10-19 | 11:13
بنزيما مهدد بالسجن لخمس سنوات
935 مشاهدة

صرحت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كريم بنزيما، مهدد بالسجن في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.

ومن المقرر أن يخضع بنزيما للمحاكمة بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا غدا الأربعاء، في محكمة فرساي الجنائية.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه إذا ثبتت إدانة بنزيما في القضية، فإن المهاجم الفرنسي قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 3 أيام، وليس معروفا حتى الآن هل سيحضر بنزيما في محكمة فرساي الفرنسية.
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