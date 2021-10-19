ايطاليا.. دعوات الى فرض حظر مدى الحياة على المتورطين بحوادث عنصرية

وقال كاليدو كوليبالي مدافع نابولي إن "جماهير فيورنتينا سخرت منه ووصفته بالقرد هذا الشهر، ودعا السلطات إلى منع المتورطين من حضور المباريات في الملاعب".وجاء هذا الأمر بعد واقعتين في أيلول حين تعرض مايك ماينان حارس ميلان إلى إساءة عنصرية من جماهير يوفنتوس، كما تم فتح تحقيق في مزاعم بشأن هتافات عنصرية من جماهير لاتسيو ضد تيموي باكايوكو وفرانك كيسي ثنائي ميلان.وقال جرافينا في تصريحات تلفزيونية: "نملك التقنيات اللازمة لتحديد المتورطين في أحداث عنصرية وطردهم من الملاعب، وعدم السماح لهم بالعودة مجددا".وتوجد لدى كرة القدم الإيطالية مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة مع العنصرية.وقال دال بينو: "نحن نعمل على اتفاق لفرض حظر مدى الحياة على هؤلاء الذين ثبتت إدانتهم بالعنصرية، ليس على ملعب واحد ولكن على كل الملاعب".واقترح إقامة "غرفة احترام" بجوار غرفة حكم الفيديو المساعد، حيث يتم تسجيل الأفعال العنصرية".