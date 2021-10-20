بعد ازمة الخيانة.. ماورو إيكاردي يوجه رسالة لزوجته "واندا نارا"

نشر المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على حسابه في تطبيق ”إنستغرام“ رسالة شكر لزوجته واندا نارا على استمرار ثقتها في العائلة؛ ما يؤكد أن الثنائي تصالحا بعد فترة صعبة نتيجة خيانته لها.

ونشر مهاجم باريس سان جيرمان صورة له برفقة واندا نارا، وكتب عليها ”شكرا لك حبي على استمرار الثقة في هذه العائلة الجميلة، شكرا لك لكونك محرك حياتنا، أحبك“.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن واندا نارا قد سافرت لباريس برفقة ماورو إيكاردي لمناقشة علاقتهما بعد الصدمة التي خلفها اكتشافها لعلاقته مع مواطنتها الممثلة الأرجنتينية ماريا يوجينا سواريز.

واكتشف واندا نارا العلاقة من خلال رسالة لمواطنتها أرسلتها لماورو إيكاردي كتبت فيها ”في يوم من الأيام يجب أن نخرج أنا وأنت للاحتفال في مكان ما في العالم“.

ورد المهاجم الأرجنتيني ”لماذا أشعر بالملل من الحفلات هذه الأيام؟“.

وبدت يوجينا سواريز ”الطرف الثالث في الخلاف“ في وسائل الإعلام الأرجنتينية، لكن عارضة الأزياء والممثلة نفسها تنفي هذه المزاعم، قائلة ”ليس لدي أي فكرة من أين أتى كل هذا. أيا كان. أنا لا أعرفهما حتى. لقد انفصلت للتو”.

فيما عبرت واندا نارا عن غضبها من خيانته وألغت متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي كما تحدثت تقارير عن رغبتها في الانفصال.

وتعتبر واندا نارا بالإضافة لكونها زوجة ماورو إيكاردي وأم طفليه، وكيلة أعماله والمسؤولة عن كل مصالحه التجارية والرياضية.

كما لدى واندا 3 أطفال من زوجها السابق النجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز.



وغاب ماورو إيكاردي، البالغ 28 عاما، عن لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا بسبب مشاكله الشخصية، إذ تفرغ لإنقاذ حياته الزوجية والتصالح مع واندا نار ويبدو أنه نجح في مسعاه.

وتزوجت واندا نارا من مهاجم باريس سان جيرمان إيكاردي، 28 عاما، في مايو/أيار 2014، بعد وقت قصير من طلاقها من لوبيز.

وتم الإفصاح عن علاقة الحب بين إيكاردي ونارا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما تم الكشف عن أن إيكاردي قد اتخذ خطوات تجاه زوجة صديقه السابق لينهار زواجهما.

ورفض لوبيز مصافحة صديقه السابق عندما التقيا على أرض الملعب في مباراة بالدوري الإيطالي، في أبريل/نيسان 2014 بين سامبدوريا وإنتر؛ ما دفع الصحافة إلى وصف المباراة بـ ”ديربي واندا“.

وتوترت الأمور بينهما أكثر، في يونيو/حزيران 2015، عندما رسم إيكاردي وشما على ذراعه لأطفال واندا الثلاثة من ماكسي لوبيز مع الرسالة ”أحب هؤلاء الملائكة الصغار الثلاثة“.

والزوجان لديهما طفلان معا، فرانشيسكا إيكاردي نارا البالغة من العمر ستة أعوام وإيزابيلا إيكاردي نارا البالغة من العمر خمسة أعوام.