بوهانغ ستيلرز طرفا في نهائي ابطال اسيا مع الهلال

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ستاد كأس العالم في جيونجو، ضمن نصف نهائي البطولة القارية.وكان الهلال السعودي فاز على مواطنه النصر 2-1، أمس الثلاثاء، على ستاد مرسول بارك في الرياض.ويتقابل الهلال وأولسان في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، يوم 23 تشرين الثاني في العاصمة السعودية.