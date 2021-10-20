بوهانغ ستيلرز طرفا في نهائي ابطال اسيا مع الهلال
تمكن نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب بركلات الترجيح 5-4، ليتأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا 2021.
وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ستاد كأس العالم في جيونجو، ضمن نصف نهائي البطولة القارية.
وكان الهلال السعودي فاز على مواطنه النصر 2-1، أمس الثلاثاء، على ستاد مرسول بارك في الرياض.
ويتقابل الهلال وأولسان في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، يوم 23 تشرين الثاني في العاصمة السعودية.
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