استجابة لمناشدة عبر السومرية.. الكيوكوشنكاي يستحصل موافقة للمشاركة ببطولة العالم

وقال وهيب في حديث لوكالة السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على منح تخصيصات مالية لاتحاد لعبة الكيوكوشنكاي، لغرض المشاركة في بطولة العالم، حيث وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتلبية ذلك".وتقام بطولة العالم في لعبة الكيوكوشنكاي تحديداً في شهر تشرين الثاني المقبل في دولة بولندا.يشار إلى أن اللاعب مصطفى محمد وهيب، كان قد ناشد عبر وكالة السومرية نيوز، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل المعوقات التي تمنعهم من المشاركة في بطولة العالم المقبلة.وأوضح وهيب حينها، بأن "مشاركة العراق في بطولة العالم مهددة بالإلغاء؛ بسبب غياب الدعم الحكومي، إضافة إلى أن اللاعبين لا يملكون المال الذي يؤهلهم للمشاركة في البطولة على حسابهم الخاص"، مؤكداً أن "اللاعبين واتحاد اللعبة أمام مفترق طرق".وشارك وهيب في بطولة آسيا ب‍إيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في إيران عام 2016.وهيب شارك ايضاً في بطولة العرب ب‍‍لبنان، وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب في تونس، حصل خلالها على المركز الثاني أيضا، وجائزة أسرع ضربة قاضية.