باريس يكشف عن "استراتيجية جديدة" بشأن مبابي

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض الجديد.وسبق أن زعمت تقارير فرنسية منذ عدة أسابيع، أن عائلة مبابي تضغط عليه للبقاء مع النادي الباريسي لموسم آخر على الأقل.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس قرر اللعب على هذه النقطة، وسيمنح مبابي عرضا للتجديد لمدة موسم أو اثنين.وأشارت إلى أن عائلة مبابي ستؤيد هذه الاستراتيجية كثيرا، ما يساعد سان جيرمان على عدم خسارة اللاعب مجانا في الصيف المقبل.وذكرت أن باريس يريد الاستفادة اقتصاديا من تواجد مبابي، إلى جانب ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا معا لأكثر من موسم في "حديقة الأمراء".وكانت والدة مبابي، قد صرحت بأنها تدفعه صوب الرحيل، بينما يريد والده أن يستمر اللاعب في سان جيرمان ويجدد عقده.