مصارعة الحدود تشارك في البطولة العربية بشرم الشيخ

وقال عضو الهيئة الإدارية ومشرف الفريق عماد وطن في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إدارة الحدود وافقت على مشاركة فريق المصارعة في المحفل العربي المقبل، بعد تقديم ملف المشاركة في اجتماع الهيئة الإدارية".وأضاف وطن، أن "الإدارة والملاك التدريبي والمصارعين يبحثون عن إنجاز عربي جديد، بعد الإنجازات الكبيرة المتحققة على الصعيدين المحلي والخارجي".وتابع، "نملك مجموعة من ابطال اللعبة على مستوى العراق، والذين يملكون حظوظ وافرة بحصد المراكز الأولى والحصول على الأوسمة الملونة في مختلف الأوزان التي سيشارك فيها مصارعي الحدود".وكان فريق الحدود الذي يشرف عليه المدرب جمال ناصر قد تُوج مؤخراً بالمركز الأول في بطولة أندية العراق للمصارعة الرومانية، والتي استضافتها مدينة زاخو.