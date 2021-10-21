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مدرب اليونايتد يتغنى برونالدو بعد ليلة الأبطال.. ماذا قال عنه؟

رياضة

2021-10-21 | 04:33
مدرب اليونايتد يتغنى برونالدو بعد ليلة الأبطال.. ماذا قال عنه؟
1,783 مشاهدة

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن كريستيانو رونالدو رد على منتقديه بشأن مكانته بالفريق بأدائه الرائع في الفوز 3-2 على أتلانتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأحرز رونالدو هدف فوز يونايتد في الدقيقة الـ81 بضربة رأس رائعة ليحافظ على سجله المثالي في هز الشباك في المجموعة السادسة بعد ثلاث مباريات.

واقتنص سولشاير الفرصة للرد على من شككوا في مساهمات رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، مع الفريق.

وقال المدرب النرويجي ”كريستيانو مذهل أمام المرمى، لو كان هناك من يريد انتقاد مجهوده أو عمله فعليه مشاهدة هذه المباراة، مشاهدة كيف يركض، كنت سعيدا بطريقة قيادته لخط الهجوم وطلبنا منه الركض في المساحات والعودة للضغط لأننا كنا نلعب على أرضنا“.

وأضاف ”فعل كل ما يجب على المهاجم فعله وقاد الهجوم ودافع أيضا والهدف كان معبرا عما يبرع فيه“.

وأحرز رونالدو ستة أهداف في ثماني مباريات مع يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم.

وكال سولشاير الذي تعرض لانتقادات بعد الخسارة 4-2 أمام ليستر سيتي في الدوري يوم السبت، المديح لانتفاضة فريقه بعد التأخر بهدفين قبل الاستراحة.

وتابع ”أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا وأتلانتا سجل فجأة ثم أضاف هدفا آخر من ركلة ثابتة، يحب احترام اللاعبين فهم يلعبون بقميص يونايتد ويعلمون أنهم محظوظون بذلك“.

يذكر أن مانشستر يونايتد نجح في انتزاع فوز صعب من ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3 – 2 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجوعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصالح الفريق الإنجليزي جماهيره، عقب سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ كان الفريق حقق فوزا واحدا فقط في آخر خمس مباريات خاضها في كل البطولات، وجاء ذلك الفوز على فياريال الإسباني في الجولة الثانية بالمجموعة ذاتها من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة في مباراتين من آخر ثلاث مباريات خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام ليستر سيتي بنتيجة 2 – 4، ومن قبلها التعادل 1 – 1 مع إيفرتون، وقبل ذلك الخسارة أمام أستون فيلا صفر – 1 والخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد ويستهام بالخسارة صفر – 1.
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