جوهرة برشلونة يكشف هدف تجديد عقده مع الفريق

وصرح فاتي عبر قناة ناديه Barca TV اليوم الخميس، "لقد أبلغت وكلائي بأن هدفي البقاء في برشلونة لسنوات، أنا ممتن جدا للدعم الذي وجدته من مسؤولي النادي، ولن أنسى فضل كل العاملين في أكاديمية لا ماسيا".وأضاف المهاجم الشاب "كل شيء حدث بسرعة كبيرة، لقد حققت حلمي، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة مسؤولي النادي".وأشار "أتذكر جيدا هدفي الأول مع الفريق الأول في مرمى أوساسونا، وكذلك هدفي في ليفانتي بعد العودة من الإصابة، وهدفي حاليا هو هز الشباك في المرمى الشمالي، حيث أن كل أهدافي مع برشلونة في المرمى الجنوبي بملعب كامب نو".واستطرد "لن أنسى أيضا أول يوم لي في مران الفريق الأول، لقد وجدت نفسي فجأة بجوار أفضل اللاعبين في العالم، ينتظرني مشوار طويل، ويجب أن أتطور على المستوى الشخصي والرياضي، والسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحاتي".وواصل فاتي "بالطبع ميسي والعديد من اللاعبين ارتدوا القميص 10.. لكنني هادئ ولا أشعر بأي ضغوط وأعرف تماما ما يمكنني المساهمة به للفريق".وتابع "لن يوجد لاعب مثل ميسي، ولن يوجد أحد أيضا مثل بويول أو تشافي.. سأشق طريقي".وأتم اللاعب الشاب تصريحاته "أنا متحمس للغاية بشأن الكلاسيكو، نلعب ضد غريمنا، ونأمل في الاستفادة بخوض اللقاء على ملعبنا ووسط جماهيرنا لتحقيق نتيجة إيجابية".