باريس سان جيرمان يعلن ايقاف ماركو فيراتي

وقال النادي الباريسي في بيان له أن "لجنة الانضباط برابطة الأندية المحترفة في فرنسا، قررت إيقاف فيراتي مباراة واحدة بسبب تلقيه 3 إنذارات خلال 10 مباريات فقط".وأضاف أن "لاعب الوسط الإيطالي سيغيب عن صفوف سان جيرمان خلال مواجهة ليل حامل لقب الدوري الفرنسي، المقرر لها في الـ29 من تشرين الاول الجاري ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.