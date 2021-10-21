المدعي العام يطالب بالسجن 10 اشهر وغرامة مالية ضد بنزيما

وقال المدعي العام:"لا يقتصر الأمر على أي شخص، كريم بنزيما يحمل صورة، وقيمًا، وسمعة، من المهم حمايتها".ومن المنتظر أن يتم الاستماع للدفاع قبل إصدار الأحكام، يوم غدٍ الجمعة، في القضية التي انطلقت، العام 2015.وطالب المدعي العام بسجن كريم زيناتي صديق كريم بنزيما سنتين نافذتين، وغرامة 500 يورو، فيما طالب بسجن المتهم الرئيس مصطفى الزواوي 4 سنوات نافذة وغرامة 1500 يورو.وطالب دفاع ماتيو فالبوينا بمبلغ مالي يصل إلى 150 ألف يورو كتعويض عن الأضرار النفسية التي سببتها القضية.