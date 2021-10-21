العراق يستضيف بطولة العرب للجودو

اعلن نائب رئيس اتحاد الجودو العراقي عدي الربيعي، الخميس، أن الاتحاد العربي للجودو وافق رسمياً على منح العراق حق تنظيم بطولة العرب للاندية الابطال لفئات (المتقدمين والشباب والناشئين) في بغداد في النصف الثاني من شهر ايار المقبل.



وقال الربيعي في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "الاتحاد العربي وبعد اطلاعه على امكانات العراق من خلال نجاح دورته التدريبية والتحكيمية والادارية الدولية التي المقامة حالياً وافق على طلب الاتحاد العراقي في استضافة بغداد لإحدى البطولات العربية".

وأضاف أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وخلال لقائه وفد الاتحاد العربي اعلن عن دعمه لهذه البطولة وتسخير كافة الامكانات لأنجاحها".



يذكر أن هذه البطولة تعد اول بطولة رسمية يحتضنها الاتحاد العراقي للجودو الذي اعلن عن نجاح مساعيه في هذا الصدد.