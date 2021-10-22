ياسر قاسم يرد على حضور مساعد أدفوكات في لقاء الشرطة وزاخو

أكد ياسر قاسم لاعب زاخو، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، أنه جاهز لتمثيل منتخب العراق، في حال وُجهت له الدعوة من قبل الكادر الفني للمنتخب الوطني، تحضيراً للمباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال قاسم في تصريح تابعته السومرية ينوز، "وجودي بصفتي مساعد مدرب المنتخب العراقي اليوم، المونتيغيري زيليكو بيتروفيتش، في مدرجات ملعب الشعب الدولي، من أجل متابعتي في لقاء اليوم، يمثل خطوة جيدة، من أجل تقييم أدائي الفني، ويعطيني حافزاً كبيراً لتقديم أفضل المستويات الفنية، وأعيدها مرة أخرى لكم، بأنني جاهز ومستعد للعودة لصفوف المنتخب".

وأضاف ابن الـ30 ربيعاً، أن منتخب بلده يحتاج لدعم ومساندة الجميع في المرحلة المقبلة من التصفيات المونديالية، حتى تحقيق حلم الجماهير العراقية بالوصول إلى مونديال قطر المقبل، للمرة الثانية بعد إنجاز نسخة المكسيك 1986، مشدداً على أنه اشتاق لارتداء قميص الفريق الوطني، بعد غياب لأكثر من 5 سنوات.

وأحرز ياسر قاسم هدفه الأول هذا الموسم في شباك فريق الشرطة، في المباراة التي انتهت لمصلحة الأخير بثلاثة أهداف لاثنين، وعرفت حضور بيتروفيتش مساعد مدرب منتخب العراق، لمتابعة الحالة الفنية لصانع ألعاب زاخو.