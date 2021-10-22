رابطة الدوريات الاوروبية ترفض إقامة بطولة كأس العالم كل عامين

وقال جاكو سوارت مدير الرابطة في اجتماع بميلانو: "مقترحات الفيفا ضارة للمسابقات الدولية، وللاعبين، وللجماهير"، مضيفا انه "فيما يتعلق بموضوع اللعب المالي النظيف، أكدت الرابطة مرة أخرى على الحاجة إلى الاستدامة المالية بين الأندية".وأوضح كلاوس تومسن رئيس الرابطة أن "هناك حاجة للمزيد من العقوبات وتنظيم أفضل للمستثمرين"، مشيرا الى "المحاولة الفاشلة التي قامت بها بعض الأندية الكبرى في أوروبا لإنشاء بطولة دوري السوبر"، محذرا من أن "الخطر سيظل قائما بشكل دائم إذا لم يتم تعزيز كرة القدم".