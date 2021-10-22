بيكيه يقارن بين فاتي وفينيسيوس

وقال بيكيه خلال تصريحات صحفية: "‏فاتي ام فينيسيوس؟.. إنهما مختلفان بعض الشيء، فينيسيوس أسرع وأكثر قوة، وأنسو لديه موهبة في التهديف، لديهم صفات متشابهة، ويمكنهم التقدم خطوة واحدة تلو الأخرى".واضاف ان "‏فاتي؟.. أندية مثل برشلونة أو مدريد تحتاج دائمًا إلى شخصية لاعب حاسم في القمة والذي يسجل الأهداف، خاصة عندما غادر أهم لاعب في التاريخ مثل ليو ميسي، لكن علينا أن نكون واقعيين، يبلغ من العمر 18 عامًا، لا يمكن أن نُحمله بمسؤولية لا تمسه، لن تكون جيدة له وللنادي".ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.