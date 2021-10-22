كاسيميرو يتحدث عن الكلاسيكو بدون ميسي

وقال الدولي البرازيلي، في تصريحات تلفزيونية: "ميسي خسارة كبيرة لبرشلونة، ولنا أيضا، للكلاسيكو.. إنه خسارة مهمة لأنه من أفضل اللاعبين على مر العصور، لكننا نعرف أن برشلونة قوي دائما، وخاصة على أرضه".وأضاف "إذا كنا نتحدث عن ميسي، فهو خسارة كبيرة لبرشلونة، لأنه لاعب كبير ولا يمكننا نفي ذلك.. لكن البارسا دائما ما يجعل الأمور معقدة".وأكد كاسيميرو أن أهمية الكلاسيكو لا تقل بتغير اللاعبين، وتوقع مباراة متكافئة على ملعب كامب نو.وتابع "كل المباريات الكلاسيكية خاصة، لا سيما إذا كانت بين ريال مدريد وبرشلونة، لأنها الأكثر مشاهدة في العالم.. بلا شك هي مواجهة تحكمها تفاصيل بسيطة، من يرتكب أخطاء أقل سينتصر".