نجم مانشستر يونايتد: هذا اللاعب هو الأفضل في العالم.. لا يمكن إيقافه

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال أوين، في تصريحات أبرزتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لا أستطيع انتظار هذه المباراة. لقد كان مانشستر يونايتد مخيبًا للآمال على ملعب ليستر الأسبوع الماضي".وأضاف: "لقد صنعوا بعض الفرص، لكن دفاعيا كان من السهل جدا على ليستر صناعة الفرص واللعب من خلال الضغط على اليونايتد".وزاد: "لقد بدا مانشستر (هشّا) جدًا بالنسبة لي، لذا سيحتاج سولسكاير إلى تعديل توازن هذا الفريق".وتابع: "هناك نقطة واحدة فقط عندما يتعلق الأمر بليفربول. إنه محمد صلاح الذي أراه بالتأكيد أفضل لاعب في العالم الآن، وهدفه الأسبوع الماضي (أمام واتفورد) كان رائعًا".وواصل: "لقد كان صلاح لاعبًا لا يمكن إيقافه تقريبًا هذا الموسم، لذلك فإن دفاع مانشستر يونايتد في تحدٍ كبير لإبقائه هادئًا".وختم: "لا شك أن مانشستر يونايتد سيلعب بشكل أفضل مما كان عليه الأسبوع الماضي، لكنني ما زلت أعتقد أن الريدز يمكنه تحقيق الفوز. سأتوقع أن تكون النتيجة 2-1".