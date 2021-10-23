تشيلسي يقسو على نورويتش في الدوري الإنجليزي

وأحرز أهداف تشيلسي كل من مايسون مونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جيمس (42) وبن تشيلويل (57) ولاعب نورويتش ماكي أرونز (بالخطأ في مرمى فريقه 62).ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقاطة، بفارق 4 عن نقاط أمام ليفربول الذي يلعب غدا أمام مانشستر يونايتد، فيما استقر رصيد نورويتش سيتي عند نقطتين فقط في المركز الأخير.