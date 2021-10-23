زيدان متردد بشأن مانشستر يونايتد

ولا يحظى سولسكاير بدعم جماهير اليونايتد؛ بسبب عدم ثبات مستوى ونتائج الفريق، سواء في البريميرليج، أو دوري أبطال أوروبا.وارتبط اسم زيدان بالشياطين الحمر، خاصة وأنه من دون عمل منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن زيدان متردد بشأن ما إذا كان سيعود إلى التدريب الآن أم لا.وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي يستمتع حالياً بوقته بعيداً عن التدريب، ولا يتعجل العودة لممارسة النشاط.وكانت تقارير، تداولت مؤخراً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قد أوصى بضرورة التعاقد مع زيدان، لتحقيق طموحات الفريق.ومع ذلك، فإن إدارة الشياطين الحمر تصر حالياً على بقاء سولسكاير، وتثق في قدريته على تحقيق طموحات النادي والجماهير.