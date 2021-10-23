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"تغريدة غريبة" تثير الجدل بشأن محمد صلاح

رياضة

2021-10-23 | 16:35
"تغريدة غريبة" تثير الجدل بشأن محمد صلاح
2,232 مشاهدة

أثار رامي عباس وكيل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الجدل حول مهاجم الريدز بتغريدة غريبة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، في صيف 2023، مع وجود محاولات من ناديه خلال الفترة الماضية للتجديد له.

وكتب عباس عبر حسابه على "تويتر": "بعض الأشخاص ينتظرون في طابور في أجواء باردة، من أجل السماح لهم للدخول إلى المتجر ودفع آلاف الجنيهات من أجل شراء حقيبة".

وترددت أنباء عن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، من أجل تجديد عقده في آنفيلد.

وكان صلاح قد علق خلال الساعات الماضية على مسألة تجديد عقده، وقال: "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير في مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي".

وأضاف: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 7 أهداف، متساوياً مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفاً على مانشستر يونايتد، غداً الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة التاسعة للبريميرليج.
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