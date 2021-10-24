كل ماتريد معرفته عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب ”كامب نو“، اليوم الأحد، لمتابعة لقاء الكلاسيكو المرتقب الذي يجمع بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في قمة مباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

وتواجه مباراة الكلاسيكو اختبارا صعبا بعد رحيل عدة نجوم للاحتفاظ ببريقها المعهود، وهو ما يسعى إليه نجوم الفريقين الكبيرين برشلونة وريال مدريد.

الموعد والقنوات الناقلة



تقام المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب ”كامب نو“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة.

وسجل برشلونة 14 هدفا واستقبل 8 أهداف، ويقود الفريق الكتالوني المدير الفني الهولندي رونالد كومان ويبقى هداف الفريق ممفيس ديباي برصيد 4 أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

وسجل ريال مدريد 22 هدفا واستقبل 10 أهداف، ويقود الفريق المدريدي المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي ويبقى هداف الفريق كريم بنزيما برصيد 9 أهداف.

ويتبقى لفريق برشلونة مواجهة مؤجلة ضد إشبيلية من الجولة الرابعة، بينما يتبقى لفريق ريال مدريد مواجهة مؤجلة ضد أتلتيك بلباو من الجولة التاسعة.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات الكلاسيكو بين عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد يوم الـ13 من مايو 1902 وانتهت بفوز البارسا بنتيجة 3-1.

وفاز ريال مدريد على حساب برشلونة بنتيجة 2-1 في آخر لقاء بين الفريقين والذي أقيم يوم الـ10 من أبريل الماضي.

وتقابل الفريقان في 246 مباراة رسمية عبر التاريخ، وتغلب ريال مدريد 98 مرة مقابل 96 فوز لصالح برشلونة وتعادلا 52 مرة.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، لعب الفريقان 182 مباراة ويتفوق ريال مدريد برصيد 75 مرة مقابل 72 مرة لصالح برشلونة و35 تعادلا.

ويتساوى الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وسيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق في صدارة اللاعبين الأكثر ظهورا في الكلاسيكو برصيد 45 مباراة ولكن هداف الكلاسيكو يبقى ميسي برصيد 26 هدفا.

كيف يفكر كومان؟

يدخل برشلونة هذه المواجهة باحثا عن ضرب عدة عصافير بحجر واحد فالفوز يضمن للفريق الكتالوني استعادة الثقة أمام الجماهير الغاضبة من البداية الهزيلة في الدوري

وضياع 9 نقاط في أول 8 جولات بخلاف الغضب من رحيل ليونيل ميسي.

وسيكون الفوز في كامب نو على حساب ريال مدريد هو الأول لبرشلونة في آخر 3 زيارات منذ أن تغلب البارسا بنتيجة 5-1 يوم الـ28 من أكتوبر 2018.

ويسعى المدرب كومان لإقناع الجماهير بمشروعه مع برشلونة والحصول على جرعة ثقة مهمة بالفوز في الكلاسيكو على حساب المنافس التقليدي ريال مدريد.

وتعامل كومان مع الأجواء بواقعية شديدة، مؤكدا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن برشلونة لن يفوز بالدوري الليلة إذا تغلب على ريال مدريد والعكس كذلك، فاللقاء ليس حاسما في صراع الليجا ولكنه يبقى الكلاسيكو

ورفض كومان الحديث عن مواجهة فردية بديلة لصراع النجمين السابقين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالحديث عن الصدام المهاري بين فينسيوس جونيور وأنسو فاتي خاصة أنهما صغيران بالسن.

ويغيب عن صفوف برشلونة المهاجم مارتن بريثويت ولاعب خط الوسط بيدري بجانب المدافع رونالدو أراوخو واللاعب عثمان ديمبلي، بينما يعول كومان على طريقة 4-3-3 لتقديم أداء مقنع في الكلاسيكو والخروج بالنقاط الثلاث.

وتبدو التشكيلة الأقرب لبرشلونة بوجود حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي قلب الدفاع جيرارد بيكيه وإيريك غارسيا وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا أو سيرجي ديست.

ويقود خط الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس وبجواره فرينكي دي يونغ وجافي مع ثلاثي الهجوم أنسو فاتي وممفيس ديباي وفيليب كوتينيو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، إن برشلونة يلعب بإيقاع هجومي سريع ولكنه يعاني دفاعيا بشكل ملحوظ، موضحا أن قوة أفكار كومان في هذه المواجهة تكمن في كيفية إيقاف الأخطاء الدفاعية أمام ريال مدريد ومحاولة استغلال الفرص.

وأشار إلى أن هجوم برشلونة قوي ومميز ولكنه تأثر برحيل ميسي بلا شك فهو اللاعب القادر على صناعة الفارق من أنصاف الفرص، مؤكدا أن سرعة ديباي ومهارة فاتي وكوتينيو كفيلتان بإيجاد حلول بديلة.

وأوضح أن منطقة عمق الدفاع بين بيكيه وغارسيا ثغرة قوية تحتاج لصرامة في التعامل من قلبي الخط الخلفي خاصة مع وجود مهاجم بقيمة كريم بنزيما في صفوف ريال مدريد.

ماذا يدور في عقل أنشيلوتي؟

لا يختلف الهدف كثيرا عند ريال مدريد فكتيبة الفريق الملكي تبحث عن العودة من معقل الكامب نو بنتيجة إيجابية وتوجيه ضربة معنوية للمنافس التقليدي.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قبل المواجهة عبر المؤتمر الصحفي ”ندرك أهمية هذه المواجهة وعلينا ألا نبالغ في النظر لقوتنا؛ لأن المنافس أيضا لديه نقاط قوة مهمة، كما أن اللقاء في النهاية على أرضية الملعب وبين أقدام اللاعبين“.

وأشار إلى أن الكلاسيكو دائما خارج أي توقعات واللقاء بين الفريقين لا يرتبط بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريقان أخيرا خاصة أن برشلونة قدم مستويات طيبة وريال مدريد أيضا يسير بصورة جيدة.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد غاريث بيل وداني سيبايوس للإصابة، ويعتمد أنشيلوتي على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد آلابا وناتشو فرنانديز وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره فيدريكو فالفيردي أو لوكا مودريتش بجانب توني كروس مع ثلاثي الهجوم فينسيوس جونيور ورودريغو مع المهاجم كريم بنزيما.

وأكد محمد اليماني أن ريال مدريد يملك عناصر خبرة أكبر خاصة في خط الوسط بوجود مودريتش وكروس وكاسيميرو وهذا الثلاثي لعب متجاورا لسنوات.

وأوضح أن ريال مدريد يضع رهانه الأكبر على تألق كريم بنزيما، وهو هداف ونجم الفريق ويلعب دورا مزدوجا بين تسجيل الأهداف وتمرير الكرات المميزة للجناحين السريعين جونيور ورودريغو.

وأشار إلى أن عمق دفاع ريال مدريد _أيضا_ يمثل مشكلة للمدرب أنشيلوتي، خاصة مع رحيل راموس وفاران.