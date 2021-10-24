مدرب منتخبنا الأولمبي: نتطلع لصدارة المجموعة الثالثة والتأهل لنهائيات آسيا

أكدَ مدربُ منتخبنا الأولمبيّ لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، جاهزيةَ المنتخب لخوض التصفيّات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقامُ في أوزبكستان العام المقبل.

وقالَ مدربُ منتخبنا الاولمبي في المؤتمر الصحفي لمبارياتِ المجموعة الثالثة: أنا هنا في البحرين، ولكن أنا الآن مدرب منتخب العراق الأولمبي، ولدينا تصفياتٌ مهمةٌ، وهدفنا هو التأهل لنهائياتِ آسيا تحت 23 عاماً.

وأضافَ سوكوب في المؤتمر الصحفي: المجموعةُ الثالثة تعدُ جيدةً ومميزةً ونعلم إمكانيات هذه المنتخبات، خصوصاً منتخب البحرين لأننا شاهدناه في بطولة غرب آسيا، ومباراةُ يوم غدٍ أمام منتخب المالديف مهمةٌ لنا في بدايةِ المشوار لتحقيقِ الفوز.

ونوهَ مدرب منتخبنا الاولمبي: أريد توضيح أنه يجب أن نختار تشكيلةً مغايرةً من اللاعبين، سنفتقد خدماتَ الكثير من اللاعبين المحترفين، لدينا العديد من اللاعبين في أوروبا، خصوصاً في انكلترا، والأندية لم تسمح للاعبين بالانضمام للمنتخب، لأنها خارج أيام الفيفا دي.

واختتمَ مدرب منتخبنا الاولمبي، ميروسلاف سوكوب، حديثه في المؤتمر الصحفي: لا بأسَ في ذلك، لان المنتخب يضم مجموعةً من اللاعبين أصحاب إمكانياتٍ جيدةٍ من الدوري العراقيّ الممتاز، وأتأمل من اللاعبين أن يقدموا أداءً جيداً.