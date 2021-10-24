قائد المنتخب الأولمبي: هذا هو طموحنا في التصفيات الآسيوية

وقال جبر في المؤتمر الصحفي لمباريات المجموعة الثالثة: "طموحنا هو صدارة المجموعةِ الثالثة وضمان بطاقة التأهل المباشرةِ لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً، جميعُ المنتخبات لديها طموح الفوز والمنافسة، وهذا حقٌ مشروع للجميع".وأضافَ كابتن منتخبنا الأولمبيّ: "المهمُ هو أن ندخل كل مباراةٍ بحافز الفوز، ومباراةُ يوم غدٍ أمام المالديف مهمةٌ لتحقيقِ الفوز، ومن ثم التفكير في مباراتي أفغانستان والبحرين".