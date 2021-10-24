بيكيه: سأعتزل عندما أشعر بعدم أهميتي في برشلونة

تحدث جيرارد بيكيه، قائد نادي برشلونة، عن موعد اعتزاله، بالإضافة إلى الأزمات التي يعاني منها "البلوغرانا" أخيرا بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر فشل تجديد تعاقده، وانضمامه لباريس سان جيرمان.

وقال بيكيه في حواره مع صحيفة "الباييس"، "ميسي أعطى برشلونة كل شيء، فهناك لاعبون يسجلون هدفا كل مباراة وآخر يجيد المراوغة الفردية ولكن ميسي فعل كل شيء ولكن التجديد معه كان مستحيلا وسيعقد وضع النادي الاقتصادي ولا أعلم ما إذا كان بقاؤه ممكنا أم لا ليس لدي كل المعلومات".

وأوضح، "الآن علينا أن نري كيف سيكون رد فعل النادي بعد رحيل ميسي، وهو نفس الأمر عندما غادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد، عشنا سنوات طويلة مع ميسي وعلينا الآن أن نجد طرقا جديدة لعلاج المشكلة، ميسي أعطانا كل شيء، الأهداف والتمريرات الحاسمة كان لاعبا من طراز رفيع".

وعن التقارير التي تشير دائما إلى قرب اعتزاله عالم كرة القدم، أشار بيكيه ”لا أشعر بأنني في سن كبيرة للغاية، عندما سجلت أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا انتابني شعور سيئ لأنني كنت أكبر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل على المستوى الأوروبي وهو ما أحبطني، ولكني علمت _أيضا_ أنني صاحب أكبر عدد من الأهداف كمدافع بالتساوي مع روبرتو كارلوس في المسابقة ذاتها وكان رقما أفضل بكثير".

وتابع ”طبيعي أن أتقدم في العمر ولكني عندما أشعر بعدم أهميتي سأعتزل، ربما لا يمكنني أن أكون الأسرع ولكن يمكنني المنافسة ومواجهة الأفضل ولا أشعر بالنقص، سأعتزل في برشلونة وهذا أمر مؤكد وما لن أقبله هو الاعتزال كبديل وسنرى ماذا سيحدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم ولكني لا أشعر بالرغبة في ذلك".



وعن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد، أبرز ”في رأيي إذا استحوذنا على الكرة جيدا يمكننا تهديد مرمى ريال مدريد، يجب الضغط عليهم، لديهم بعض المشاكل في التعامل مع الكرة خاصة في خط الدفاع".

وشدد، "الكلاسيكو أمام ريال مدريد لا تزال المباراة التي تحفزني أكثر من أي مواجهة أخرى أخوضها، خاصة وأنها أمام غريمنا التقليدي والتاريخي".

ويحل ريال مدريد ضيفا على غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، في مباراة الكلاسيكو التي ستقام على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث، بـ17 نقطة.