التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الارض
أعلن كل من مدرب نادي برشلونة رونالد كومان و مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الناديين في عاشر جولات الليجا والتي ستقام على ملعب الكامب نو.
وقد تآلفت تشكيلة البارسا من " شتيجن ، مينجويزا ، جارسيا ، بيكيه ، البا ، دي يونج ، بوسكيتس ، ديست ، جافي ، فاتي وممفيس ديباي ".
فيما تآلفت تشكيلة النادي الملكي من " كورتوا ، ميليتاو ، الابا ، ميندي ، فاسكيز ،كروس، كاسميرو ، مودريتش ، فينسوس ، رودريجو وكريم بنزيما ".
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