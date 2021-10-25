مشجع يطارد ميسي ويعطل هجمته المرتدة في كلاسيكو فرنسا (فيديو)

🎥 لحظة دخول المُشجع وتوقف الهجمة 😓 pic.twitter.com/lNL6YM3jfM — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) October 24, 2021

وتخطى مشجع مارسيليا حدود الملعب في الدقيقة 73، واقترب من ميسي، خلال قيادته هجمة مرتدة واعدة للفريق الباريسي.وحاول المشجع مصافحة ميسي، قبل أن يتدخل الحكم لإيقاف المباراة، ورجال الأمن لإخراج المشجع خارج الملعب.وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري متقدما بسبع نقاط على لانس وتسع نقاط على نيس.ويأتي مارسيليا، الذي يواجه نيس في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء المقبل، في المركز الرابع وله 18 نقطة.