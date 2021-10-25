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اول تعليق من صلاح بعد الفوز الساحق على اليونايتد

رياضة

2021-10-25 | 09:40
اول تعليق من صلاح بعد الفوز الساحق على اليونايتد
784 مشاهدة

نشر لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح صورة عبر حساباته الرسمي على موقع "إنستغرام" وأرفقها بتدوينة جاء فيها: "مع هذا الفريق، الفوز يجب أن يكون خيارنا الوحيد". بعد الفوز الساحق على مانشستر يونايتد (5-0)، أمس الأحد.

كما نشر النجم المصري صورتين عبر خاصية "ستوري" من احتفالاته بالثلاثية التاريخية التي سجلها في شباك فريق "الشياطين الحمر" في معقله ملعب "أولد ترافورد".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، وأول لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" منذ 18 عاما، عندما أحرز البرازيلي رونالدو "الظاهرة" ثلاثة أهداف بقميص ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا 2003.
 
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