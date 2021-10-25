أولمبي العراق يسحق جزر المالديف في البطولة الآسيوية

سحق منتخبنا العراقي الأولمبي، اليوم الاثنين، نظيره جزر المالديف، برباعية نظيفة، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وافتتح مؤمل عبد الرضا التسجيل للعراق في الدقيقة 10 من المباراة، قبل أن يسجل أحمد سرتيب الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء.



وسجل اللاعب وكاع رمضان الهدفين الثالث والرابع لأسود الرافدين في الدقيقتين (56، 86)، لينتهي اللقاء برباعية عراقية نظيفة.