ريال مدريد يخطط لخطف موهبة الليغا بعرض لا يرفض

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع يريمي بينو، نجم فياريال، خلال الموسم الحالي.وأوضح البرنامج، أن ريال مدريد يخطط لخطف موهبة الليجا، من خلال تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع ناديه.وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن الشرط الجزائي في عقد يريمي بينو مع فياريال يبلغ 35 مليون يورو.ويجيد بينو (19 عامًا) اللعب في كل المراكز تحت المهاجم، لكن مركزه المفضل في الجناح الأيمن.وشارك بينو مع فياريال هذا الموسم في 12 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في تسجيل هدفين، كما قدّم تمريرتين حاسمتين.ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من قلة الخيارات في الهجوم بسبب إصابات إيدين هازارد وجاريث بيل، بالإضافة إلى عدم قناعية المدرب كارلو أنشيلوتي بلوكا يوفيتش وإيسكو وماريانو دياز.