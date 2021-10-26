مانشستر يونايتد يتخذ قراراً حاسماً بشأن مدربه سولسكاير

وزعمت العديد من التقارير، أمس، أن سولسكاير قريب من الإقالة عقب الخسارة الأخيرة أمام ليفربول بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.ولكن وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيبقي على سولسكاير في المباريات الثلاث المقبلة ضد توتنهام وأتالانتا ومانشستر سيتي.وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه رغم النتائج السيئة، لكن لا يوجد أي تحرك من النادي يوضح أن مقعد سولسكاير معرض للخطر.وقالت الشبكة "قناة سكاي إيطاليا كشفت عن وجود اتصالات بين مانشستر يونايتد والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لكننا نؤكد عدم وجود أي اتصالات بين الطرفين".ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 14 نقطة.