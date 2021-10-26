بينهم مورينيو.. إيقاف 4 من أفضل مدربي الدوري الإيطالي

وبحسب موقع "توتو ميركاتو"، فإن القاضي الرياضي أعلن إيقاف 4 من أفضل 5 مدربين يتواجدون في المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.وتقرر إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، والذي تلقى البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام نابولي، الأحد الماضي.وتعرض لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي، للإيقاف أيضًا مباراة واحدة، بعد الطرد أمام ذئاب العاصمة.كما تقرر إيقاف سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، وجيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا، بعد طردهم أمام يوفنتوس وأودينيزي على الترتيب.يشار إلى أن نابولي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، برصيد 25 نقطة بالتساوي مع ميلان الذي يأتي بالمركز الثاني.