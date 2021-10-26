صلاح يشترط على ليفربول.. وريال مدريد يترقب

وينتهي عقد صلاح في آنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، ويتقاضى حالياً راتباً قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.ويعد صلاح أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم حالياً، والأفضل في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات فقط.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رامي عباس وكيل صلاح، سيجري محادثات مع ليفربول خلال الساعات المقبلة، تتعلق بتفاصيل عقد المهاجم المصري الجديد في آنفيلد.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يتابع وضع محمد صلاح مع ليفربول، من أجل بحث تقديم عرض كبير لضمه في الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده مع الريدز.وقاد صلاح ليفربول مؤخراً لاكتساح مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك)، ونجح في أن يصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً في تاريخ البريميرليج.