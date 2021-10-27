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خبر حزين لجماهير برشلونة

رياضة

2021-10-27 | 03:45
خبر حزين لجماهير برشلونة
4,233 مشاهدة

كشف نادي برشلونة عن إصابة أنسو فاتي، نجم الفريق، إذ يعاني آلاما في الركبة اليمنى.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء ”أنسو فاتي يعاني آلاما في الركبة اليمنى، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه“.



وكان فاتي استبدل في مواجهة ريال مدريد بكلاسيكو الدوري الإسباني في الدقيقة الـ73 بسبب شعوره ببعض الآلام بركبته اليمنى.

أنسو فاتي لم يكمل أي مباراة شارك فيها مع برشلونة منذ عودته من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن الملاعب لمدة عشرة شهور.

ويواجه برشلونة نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم الأربعاء، في منافسات الدوري الإسباني، على رايو فاليكانو بملعب ”تيريزا ريفيرو“، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لليغا.

ويدخل برشلونة المباراة بعد هزيمة في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ويأمل رونالد كومان في الحصول على نتيجة إيجابية، لتعديل وضع الفريق في جدول ترتيب المسابقة.

ويأتي برشلونة في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال سوسيداد (21 نقطة)، ويحتل رايو فاليكانو المركز الثامن في جدول الترتيب ويملك 16 نقطة.

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن الأسبوع الماضي تمديد عقد مهاجمه الشاب أنسو فاتي _الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ19 في الـ31 من أكتوبر الحالي_ حتّى عام 2027.

وعلى الرغم من صغر سنه، تحوّل فاتي إلى أحد نجوم ملعب ”كامب نو“، وخصوصًا عقب رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

وورث فاتي الرقم 10 من ميسي في عبء كبير على كاهله بسبب ما قدمه النجم الأرجنتيني للنادي الإسباني وللكرة العالمية.

وتعرض فاتي لكسر في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى في الـ7 من نوفمبر 2020 أمام ريال بيتيس، وخضع لأربع عمليات جراحية ليغيب عن الملاعب قرابة عام، ولكن مع عودته تألق وسجل العديد من الأهداف المؤثرة للفريق.
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