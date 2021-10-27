قرار مفاجئ من قائد ريال مدريد بشأن مستقبله

وينتهي عقد مارسيلو (33 عامًا) في سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، وهناك نية لدى الإدارة المدريدية بعدم التجديد له.وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا، إلى أنه في حالة رحيل مارسيلو عن ريال مدريد في الصيف المقبل، فإنه سيعود إلى ناديه الأم فلومينينسي البرازيلي.ولكن وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارسيلو يتمسك بالاستمرار في أوروبا وعدم العودة إلى البرازيل.وأضافت الصحيفة، أن قائد الميرنجي يخطط للانتقال إلى أحد فرق الصفوة في أوروبا، مع تحمل كل العواقب التي قد تترتب على ذلك.وانضم مارسيلو إلى ريال مدريد، في عام 2007، قادمًا من فلومينينسي، وتوّج معه بلقب الليجا خمس مرات وكأس الملك مرتين ودوري الأبطال أربع مرات والسوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.