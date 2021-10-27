زاهر ميداني يفجّر مفاجأة قبل لقاء العراق وسوريا المقبل

فجّر السوري زاهر ميداني محترف الزوراء، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، مفاجأة كبيرة قبل لقاء منتخب بلده بنظيره العراقي، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والذي سيقام في الـ11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ميداني في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "لا أود أن استبق الأمور، ولكني دعني أقولها لك بشكل حصري، لن أشارك في قائمة المنتخب السوري المقبلة، بصراحة فضّلت الابتعاد عن المنتخب، لمنح نفسي الراحة، وكذلك الاهتمام بعائلتي، والتركيز مع فريقي الحالي الزوراء، وكذلك إعطاء اللاعبين الجدد فرصة اللعب، أرى أن وقتي انتهى مع الفانيلة الوطنية".

وأضاف لاعب خط وسط منتخب سوريا أنهم فرطوا بالعديد من النقاط، في المواجهات الـ4 الماضية من التصفيات المونديالية، خاصة الهزيمة غير المتوقعة أمام لبنان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فضلاً عن التعادل مع الإمارات بهدف لمثله"، مشيراً إلى أن "نسور قاسيون كانوا يستحقون على الأقل نقطة واحدة من مواجهتي إيران وكوريا الجنوبية".

وأوضح زاهر ميداني أن "لقاء منتخب بلده المقبل مع منتخب العراق، لن يكون سهلاً على الإطلاق، لكون مستويات الفريقين متقاربة، والأوراق تبدو مكشوفة للجميع، ولكنه يرى أن المنتخب السوري يمتلك أفضلية في خط الهجوم، بوجود عمر السومة وعمر خربين".

وأكد محترف الزوراء العراقي أن "طموح المنتخبات العربية، في المجموعة الآسيوية الأولى، هو نيل المركز الثالث، من أجل المنافسة على الملحق الآسيوي، في سباق الوصول إلى مونديال قطر المقبل، لكون إيران وكوريا الجنوبية هما الأقرب للتأهل المباشر، على حدِّ قوله.