عمان تحقق فوزا صعبا على قيرغيزستان ضمن تصفيات كأس اسيا

تمكن منتخب عمان من تحقيق فوز صعب على قيرغيزستان (1-0) اليوم الأربعاء، على ستاد مدينة الفجيرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، في تصفيات كأس آسيا الأولمبية تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وتساوى منتخب عمان مع قيرغيزستان والهند، بالنقاط فاصبح لكل منها 3 نقاط، فيما ظل المنتخب الإماراتي بدون نقاط، والذي سيلتقي الهند مساء اليوم، في ختام الجولة الثانية للمجموعة.



ولم يبد المنتخب العماني، ردة الفعل المنتظرة، بعد خسارته في الجولة الأولى من المنتخب الهندي (1-2).