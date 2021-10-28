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كلوب يحذر محمد صلاح من ريال مدريد وينصحه بهذا النادي

رياضة

2021-10-28 | 03:05
كلوب يحذر محمد صلاح من ريال مدريد وينصحه بهذا النادي
1,989 مشاهدة

ذكرت تقارير إعلامية، أن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قدم نصيحة لنجم فريقه، المصري محمد صلاح، بشأن مستقبله في حال قرر الرحيل عن "الريدز".

ومع توقف محادثات التجديد بين اللاعب وناديه الحالي، تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن وجهة صلاح المحتملة في حال رحيله عن ليفربول، والتي قد تكون ريال مدريد أو برشلونة.

صحيفة "إيل ناسيونال" الإسبانية، كشفت في تقرير لها، أن كلوب أبلغ صلاح رأيه بشأن وجهته المقبلة حال قرر عدم التجديد لـ"الريدز".

ووفقا للمصدر، فقد نصح كلوب لاعبه المصري بالانتقال لبرشلونة، لأنه سيكون النجم الأول للفريق بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، على عكس الانتقال لريال مدريد، حيث سيحارب لخطف الأضواء من الفرنسي كريم بنزيما، وربما أيضا من مواطنه كيليان مبابي، المرشح انضمامه للفريق الملكي الصيف المقبل أيضا.

وترددت أنباء مؤخرا، عن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من أجل تجديد عقده في "أنفيلد"، وهو ما لم يستجب له ليفربول حتى الآن.

ويقدم صلاح (29 عاما)، أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات فقط.

وحقق الفرعون المصري نهاية الأسبوع الماضي، إنجازا تاريخيا، بانفراده بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 107 أهداف، متقدما على أسطورة تشيلسي، المهاجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا، صاحب الـ104 أهداف.

ويوجد صلاح ضمن قائمة 30 لاعبا، رشحتهم مجلة "فرانس فوتبول" للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، علما بأن التصويت أغلق مساء الأحد الماضي.

ويعتبر صلاح مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة المرموقة ست مرات، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيطالي جورجينو، من أبرز المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام.

وسيكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، في الـ29 من نوفمبر المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2023.
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