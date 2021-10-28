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صحيفة اسبانية: إدارة برشلونة قررت تعيين تشافي كخليفة لكومان

رياضة

2021-10-28 | 03:25
صحيفة اسبانية: إدارة برشلونة قررت تعيين تشافي كخليفة لكومان
1,275 مشاهدة

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو “ أن إدارة برشلونة قررت تعيين تشافي هيرنانديز النجم السابق للفريق والمدرب الحالي لفريق السد القطري، كخليفة للمدرب الهولندي رونالد كومان وتحتاج للتفاوض مع إدارة الفريق القطري لتحريره من عقده.

وبحسب الصحيفة فإنه يوجد اتفاق مبدئي بين خوان لابورتا وتشافي وإن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي عن تعيينه مدربا جديدا.
 
ورغم أن تشافي يبقى المرشح الأول لخلافة كومان لكن الإدارة وضعت أسماء أخرى على الطاولة من بينها الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني والذي يبقى ثاني الأسماء المرشحة.
 
وكان تشافي مرشحا لتدريب برشلونة الصيف الماضي خلفا لرونالد كومان لكن لابورتا تردد في تعيينه بسبب علاقته مع منافسه في انتخابات رئاسة النادي فيكتور فونت.
 
وحاول لابورتا ربح الوقت من خلال مساندة كومان وإبقائه في منصبه لصعوبة تحقيق رغبته في التعاقد مع مدربين آخرين، أبرزهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
 
وتين هاغ مدرب أياكس الهولندي والمرتبطان بعقود طويلة مع أنديتهم، لكنه في الأخير اضطر لإقالة المدرب الهولندي بسبب سوء النتائج وتراجع عن رفضه لتشافي هيرنانديز.
 
وفي انتظار تعيين مدرب جديد سيقود الإسباني سيرجي باراخوان مدرب برشلونة ”ب“ تدريبات الفريق الأول وقد يستمر لفترة قصيرة في حال عدم التعاقد مع مدرب جديد.
 
وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن إدارة برشلونة وضعت الفترة الدولية المقبلة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كحد أقصى للتعاقد مع مدرب جديد وهو ما قد يجعل سيرجي بارخوان يقود الفريق الأول في 3 لقاءات أمام ديبوتيفو ألافيس وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني وأمام دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.
 
الساعات الأخيرة لكومان
كشفت صحيفة ”سبورت“ عن الساعات الأخيرة للهولندي رونالد كومان كمدرب لبرشلونة حيث تمت إقالته رسميا إثر الخسارة أمام رايو فاليكانو 1/0 في الدوري الإسباني وهي الخسارة الثانية على التوالي بعد خسارة الكلاسيكو على ملعب كامب نو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.
 
ولن يحتفظ رونالد كومان بذكرى جيدة من زيارته لمدريد حيث واجه رايو فاليكانو الفريق الصغير في العاصمة الإسبانية وتلقى الهزيمة الثالثة أمام أنديتها بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد.
 
وبعد نهاية اللقاء أمام رايو فاليكانو تحدث رونالد كومان للصحافة كمدرب لبرشلونة لآخر مرة وفي حدود الساعة الـ11:00 بتوقيت إسبانيا صعد خوان لابورتا رئيس برشلونة لطائرة العودة من مدريد لبرشلونة.
 
وظهر لابورتا غاضبا من الهزيمة والتي أظهرت بوضوح أن الفريق غير قادر على ردة الفعل وتصحيح المسار واستمع لكبار موظفي إدارته والإدارة التقنية واتخذ قرار إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان.
 
وقبل النزول من الطائرة تلقى كومان خبر إقالته وبأنه لن يقود تدريبات الفريق يوم الخميس ولن يكون مدربا للفريق في اللقاء المقبل، لكنه سيحضر الحصة التدريبية لوداع اللاعبين والموظفين الذين عملوا معه طيلة 14 شهرا.
 
وقاد كومان برشلونة في 67 لقاء منذ تعيينه مدربا خلفا لكيكي سيتين فاز خلالها في 39 لقاء وتعادل في 12 لقاء وخسر 16 لقاء وسجل الفريق تحت قيادته 138 هدفا وتلقى 75 هدفا وفاز بلقب وحيد هو كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر كما يعاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد 3 جولات من دوري المجموعات

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